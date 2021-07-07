Владлена Бобровникова об олимпийской деревне Токио: «Ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки – абсолютный минимализм»

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о бытовых условиях в олимпийской деревне Токио.

«Если сравнивать с Рио (столицей Олимпиады 2016 года – Sports.ru), здесь все очень скромно. В Рио действительно были апартаменты – с телевизором, большим холодильником, барной стойкой, настоящей кухней, раковиной. Холодильник – это важно: когда он в комнате, можно что-то принести из столовки и спокойно хранить.

Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки – абсолютный минимализм. Ладно, без кухни обойдемся – можно мыть посуду в ванной, но холодильника сильно не хватает. Максимум – беру фрукты, чтобы съесть через пару часов, но, например, йогурт уже не возьмешь.

На пятерых у нас два совмещенных туалета с ванной, очень маленькие. Знаю, что высокие спортсмены почти не помещаются. На завтраке болтали с теннисисткой Леной Весниной – они, конечно, в шоке: парни живут вчетвером или впятером, и у них на всех – один совмещенный с ванной туалет. У нас, слава богу, хотя бы два на пятерых – очереди не создаются», – рассказала Бобровникова.

«Я неприхотливый человек. Для меня за счастье – просто попасть сюда, при заезде было столько эмоций: блин, наконец-то мы в Токио, какая красивая территория, шикарный вид с балкона на залив – мне важно, чтобы вокруг было красиво. Еда вкусная, кровать удобная, подушка хорошая – все, больше мне ничего не надо. А маленькие туалет с ванной – ну ладно, не критично», – добавила гандболистка.

Наши спортсмены обалдели от олимпийской деревни: картонные кровати, тесный туалет на четверых, нет холодильника. Вот экскурсия по комнатам