«Меня остановил охранник и говорит: «Куда вы едете?» Призер ЧМ по пятиборью Баташова о визите Киркорова к футболистам сборной России

Серебряный призер ЧМ-2017 по современному пятиборью Ульяна Баташова рассказала о случае, произошедшем в Новогорске во время визита певца Филиппа Киркорова к футбольной сборной России.

– Бобровникова (гандболистка сборной России – Sports.ru) еще рассказала, что вас во время подготовки к ЧМ не пустили на тренировку, потому что к футболистам приехал Филипп Киркоров. Все так и было?

– На базе я передвигаюсь на самокате. В тот день ехала на тренировку в другой корпус. Меня остановил охранник, но не местный. У сборной, когда она в Новогорске, своя охрана. Он меня остановил и говорит: «Куда вы едете?»

Для меня это было странно, потому что куда я тут еще могу ехать. Понятно же, что на тренировку. В общем, они запретили ездить в определенном месте, где было все закрыто. Не знаю, с какой целью. Мне до этих футболистов не было дела: я ехала на свою тренировку.

– К ним всегда особое отношение на базе?

– Когда они приезжают, их селят в лучшие номера. Даже, наверное, не в лучшие. Их просто отдельно селят. Для них все огораживают. Я так понимаю, что работает отдельный персонал. Не знаю, как на деле, но очевидно, что для них тут делается все.

– «Я не считаю футбол спортом: это игра, шоу… я бы даже сказала – шоу-бизнес», – сказали вы. Почему?

– Сейчас я поменяла свое мнение. Все благодаря игре Криштиану Роналду. Он – бог футбола. Когда ты смотришь эти нарезки, где он ведет мяч, понимаешь, футболист предугадывает, что будут предпринимать его соперники.

Поразительно, что все это время мяч у него в ногах, и его никто не может забрать. Он забивает голы, а когда не забивает, делает все, чтобы его команда имела больше возможностей для реализации атак. Роналду живет игрой, работает над собой, проводит много времени в зале.

Думаю, в мире много таких игроков, да и у нас такие есть. Но у нас они сильные по-отдельности. Почему-то у них не получается найти командную игру, – сказала Баташова.

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