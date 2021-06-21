Сафин о сборной России: «У игроков зарплата 3-4 млн в год, к чему стремиться? Проблемы с мотивацией, растет самомнение»

Экс-первая ракетка мира, теннисист высказался о зарплатах игроков сборной России после вылета команды с Евро-2020.

«Зарплаты у нас как в Европе, а уровень другой. От этого тоже голова немного страдает. Когда за «Жигули» мы платим как за «Мерседес», «Жигуль» начинает думать, что он автомобиль премиального класса.

Отсюда проблемы с мотивацией, растет самомнение. Все же хорошо – зарплата 3-4 миллиона евро в год, к чему стремиться? Кого обыгрывать? Зачем?

Выводы должны делать те, кто занимается футболом в стране. Надеюсь, наши футбольные руководители отдают отчет, что что-то не так идет.

У спортсменов есть такая фраза «иногда мы выигрываем, иногда – учимся». Надеюсь, что с этого результата мы начнем чему-то учиться и принимать правильные решения. А не пытаться залатать дыры переменой одного игрока, тренера и так далее.

Как бы ни относились к Черчесову, он же не может один делать результат», – сказал Сафин.

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете