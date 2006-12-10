Чемпионат мира (жен). Групповой этап. Россия вышла в полуфинал, обыграв Черногорию, Швеция против Румынии

Сегодня женская сборная России обыграла Черногорию (35:28) в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу и вышла в полуфинал.
Чемпионат мира по гандболу
Женщины
Кумамото, Япония
Второй групповой раунд
Группа 2
Россия – Черногория – 35:28 (17:16)
Россия: Манагарова (12), Фролова (10), Вяхирева (4), Бобровникова (4), Кузнецова (3), Сень (1), Михайличенко (1).
Япония – Испания – 12.00
Швеция – Румыния – 14.30
Турнирное положение: Россия – 8 очков (4 игры), Испания – 5 (3), Черногория – 4 (4), Швеция – 3 (3), Япония – 0 (3), Румыния – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.