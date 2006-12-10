Чемпионат мира (жен). Групповой этап. Россия вышла в полуфинал, обыграв Черногорию, Швеция против Румынии

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Сегодня женская сборная России обыграла Черногорию (35:28) в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу и вышла в полуфинал.

Чемпионат мира по гандболу

Женщины

Кумамото, Япония

Второй групповой раунд

Группа 2

Россия – Черногория – 35:28 (17:16)

Россия:  Манагарова (12), Фролова (10), Вяхирева (4), Бобровникова (4), Кузнецова (3), Сень (1), Михайличенко (1).

Япония – Испания – 12.00

 

Швеция – Румыния – 14.30

 

Турнирное положение: Россия – 8 очков (4 игры), Испания – 5 (3), Черногория – 4 (4), Швеция – 3 (3), Япония – 0 (3), Румыния – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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