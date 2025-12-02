Крамаренко о возобновлении карьеры: «Начинаем потихоньку тренироваться. Думаю, на чемпионат России выйду с новой программой»
Гимнастка Лала Крамаренко высказалась о возобновлении карьеры.
Чемпионка России и Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, что выступит на чемпионате России.
– Что с вашим возобновлением карьеры?
– Ставим программы, начинаем потихоньку тренироваться. Думаю, что на чемпионат России уже выйду с новой программой. Самое главное – здоровье, – сказала Крамаренко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
