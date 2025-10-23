Лидия Иванова: «Мельникова дала всем фору, но подтвердила, что она лучшая гимнастка мира»

Иванова считает, что Мельникова сейчас является лучшей гимнасткой в мире.

Сегодня Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Последний раз она выступала на ЧМ в 2021 году, где также взяла золото. С тех пор россияне в чемпионатах мира не участвовали из-за отстранения.

«Прекрасное выступление Ангелины! Она еще раз доказала, что сейчас является лучшей гимнасткой в мире. Это самая главная задача. Упала, дала всем фору, но подтвердила, что она лучшая гимнастка мира.

После большой паузы на международной арене вернуться таким образом — это превыше всего, пять с плюсом. Даже с падениям она набрала больше баллов, чем те, кто выполнил чисто», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.