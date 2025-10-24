  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Хоркина о Мельниковой: «У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений»
0

Хоркина о Мельниковой: «У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений»

Хоркина считает, что Мельникова показала хорошую преемственность поколений.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте Мельникова выиграла золотые медали в многоборье и опорном прыжке и завоевала серебро на брусьях. 

«Чем больше, тем лучше. Все отвезти домой, все на родину! У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений!

У Ангелины опыт, любовь к гимнастике, подготовка, работа тренеров... Все было сделано ради цели, она готовилась, набирала форму. Все закономерно. Ангелина — молодец!» — сказала девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
logoСветлана Хоркина
спортивная гимнастика
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
15 фактов об Ангелине Мельниковой, которая верит в силу красной помады
16 минут назад
Никита Нагорный: «Я с первого дня ЧМ сижу и думаю, как бы я хотел повыступать. Самое обидное то, что моя физическая форма позволяет подготовиться»
сегодня, 15:44
Родионенко о результатах ЧМ: «Мельникову уже знают, принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. Молодые девочки дрогнули»
сегодня, 15:17
Главные новости
Ангелина Мельникова опубликовала фото с медалями: «Замечательное окончание ЧМ-2025!»
25 минут назадФото
Никита Нагорный: «Я с первого дня ЧМ сижу и думаю, как бы я хотел повыступать. Самое обидное то, что моя физическая форма позволяет подготовиться»
сегодня, 15:44
Родионенко о результатах ЧМ: «Мельникову уже знают, принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. Молодые девочки дрогнули»
сегодня, 15:17
Ангелина Мельникова: «Я очень довольна результатами на ЧМ. Пока хочется отдохнуть, отключиться от гимнастики»
сегодня, 13:04
Лейла Васильева о ЧМ: «Мне психологически помогало выступление Мельниковой. Я понимала, что у меня рядом есть пример, к которому могу стремиться»
сегодня, 12:04
Дмитрий Губерниев: «Мельникова поднялась на одну ступеньку с нашими великими гимнастками. Становится легендарной»
сегодня, 11:58
🥇🥈 Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова победила в опорном прыжке и взяла серебро на брусьях, Калмыкова и Васильева – 6-е
сегодня, 10:50
Ангелина Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира: золото в многоборье и опорном прыжке, серебро на брусьях
сегодня, 10:20
Журова о победе Мельниковой на ЧМ: «Это важно и для Ангелины, и для молодежи. Запад добивался того, чтобы наше молодое поколение не верило в мечту»
сегодня, 10:01
«Мельникова была готова для того, чтобы бороться и выигрывать. Она показала лучшее, что могла». Родионенко о чемпионате мира
сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
сегодня, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
6 января, 11:30