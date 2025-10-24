Хоркина о Мельниковой: «У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений»

Хоркина считает, что Мельникова показала хорошую преемственность поколений.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте Мельникова выиграла золотые медали в многоборье и опорном прыжке и завоевала серебро на брусьях.

«Чем больше, тем лучше. Все отвезти домой, все на родину! У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений!

У Ангелины опыт, любовь к гимнастике, подготовка, работа тренеров... Все было сделано ради цели, она готовилась, набирала форму. Все закономерно. Ангелина — молодец!» — сказала девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина.