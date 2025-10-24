Ангелина Мельникова опубликовала фото с медалями: «Замечательное окончание ЧМ-2025!»

Гимнастка Ангелина Мельникова выложила фото с медалями ЧМ-2025.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте Мельникова победила в многоборье и опорном прыжке, а также завоевала серебро на брусьях.

«Замечательное окончание ЧМ-2025!» – написала спортсменка.

