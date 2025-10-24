Ангелина Мельникова опубликовала фото с медалями: «Замечательное окончание ЧМ-2025!»
Гимнастка Ангелина Мельникова выложила фото с медалями ЧМ-2025.
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте Мельникова победила в многоборье и опорном прыжке, а также завоевала серебро на брусьях.
«Замечательное окончание ЧМ-2025!» – написала спортсменка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Ангелины Мельниковой
