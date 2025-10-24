Журова о победе Мельниковой на ЧМ: «Это важно и для Ангелины, и для молодежи. Запад добивался того, чтобы наше молодое поколение не верило в мечту»

Журова назвала золото Мельниковой на ЧМ важным для молодого поколения.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия). Накануне 25-летняя спортсменка также взяла золото в личном многоборье.

«Это важно и для самой Ангелины, и для молодежи. Ведь Запад, отстраняя нас, добивался не только той цели, что сейчас мы не участвуем в международных соревнованиях, но и того, чтобы наше молодое поколение не верило в мечту, не верило, что можно в итоге чего‑то добиться.

Мы же понимаем, что подготовить спортсмена 16-17 лет, а в гимнастике и более молодых, – это очень сложный процесс. А соблазняя их, чтобы они переезжали, и там им тоже не помогая – это они и себе не сделали ничего, и у нас забрали хороших спортсменов.

Поэтому здорово, когда сейчас наши спортсмены и внутри страны показывают результаты, мотивируют ребят на выступления, и делают то же на международном уровне, если есть такая возможность. Это очень здорово. Я считаю, это очень важно для молодежи. Поздравляю Ангелину», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

