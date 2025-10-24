Ангелина Мельникова: «Я очень довольна результатами на ЧМ. Пока хочется отдохнуть, отключиться от гимнастики»

Ангелина Мельникова заявила, что пока хочет отдохнуть от гимнастики.

Россиянка Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира в Индонезии: золото в многоборье и опорном прыжке, а также серебро на брусьях.

«О медалях я не думала, я знала, что довольно хорошо готовилась. Мне кажется, результаты в целом довольно ожидаемые, я ими очень довольна. Расстроена немного тем, что не попала в финал вольных упражнений. Для меня 100-процентно серебро – наивысшая награда.

Думаю, сегодня праздновать не буду: ночью после победы в многоборье я плохо спала. Хочу сегодня отоспаться, а завтра проведу день в Джакарте с девчонками», – сказала Мельникова.

«Пока хочется отдохнуть, отключиться от гимнастики, последние 1,5 месяца я только о ней и думала, хочется абстрагироваться от нее.

Среди соперниц у нас всегда дружелюбная атмосфера. Конечно, самая дорогая золотая медаль для меня – это в многоборье. Я очень счастлива и золотой медали в прыжке, так как я его готовила и очень много работала над прыжком», – отметила гимнастка.

🥇 Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Ей не давали выступать 4 года