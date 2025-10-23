Никита Нагорный: «Мельникова большая молодец, что справилась с накалом на протяжении всего периода отстранения российских спортсменов»

Нагорный заявил, что Мельникова справилась с напряжением из-за отстранения.

Сегодня Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Последний раз она выступала на ЧМ в 2021 году, где также взяла золото. С тех пор россияне в чемпионатах мира не участвовали из-за отстранения.

«Поздравляем Ангелину от всего нашего коллектива. Она большая молодец, что справилась с накалом на протяжении всего периода отстранения российских спортсменов.

Вытерпеть это давление, не опустить руки, тренироваться и спустя четыре года, пропустив в Олимпиаду в Париже, выйти и подтвердить свой титул абсолютной чемпионки мира — это достойно! Гордимся Ангелиной.

Также выступала Людмила Рощина, это был ее первый международный старт. Она молодая и выступила достойно, хоть и не без ошибок. Ее большие победы ещё впереди!» — сказал олимпийский чемпион Никита Нагорный.