  • Лейла Васильева о ЧМ: «Мне психологически помогало выступление Мельниковой. Я понимала, что у меня рядом есть пример, к которому могу стремиться»
Лейла Васильева о ЧМ: «Мне психологически помогало выступление Мельниковой. Я понимала, что у меня рядом есть пример, к которому могу стремиться»

Гимнастка Лейла Васильева назвала Ангелину Мельникову примером для себя.

Сегодня Мельникова победила на чемпионате мира в Индонезии в опорном прыжке. Также она взяла серебро на брусьях, где Васильева заняла 6-е место.

«Мне психологически помогало выступление Мельниковой. Я понимала, что у меня рядом есть пример, к которому могу стремиться. Я была очень рада за Гелю», – сказала Васильева.

«Я довольна своим выступлением, очень рада, что смогла проявить себя и показать. Сегодня получилось лучше, чем в квалификации, но поставили оценку мне меньше. Я все равно довольна, что попала в финал на своем первом чемпионате мира, это очень хорошо, дальше работать будем», – отметила Васильева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
