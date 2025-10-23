2

Светлана Хоркина: «Теперь Мельниковой надо догнать меня, от всей души желаю стать ей трехкратной»

Светлана Хоркина пожелала Ангелине Мельниковой стать трехкратной чемпионкой мира.

Сегодня Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Это ее второе золото ЧМ. 

«Я очень счастлива за Ангелину, поздравляю ее от всей большой души. Мы смотрели, следили, переживали. Она нас заставила немножко понервничать, ошиблась на бревне, но ее опыт и хорошая спортивная форма позволили ей на нужную оценку исполнить блестяще вольное упражнение.

Она подошла к чемпионату в хорошей форме, выстрелила, как говорится на спортивном сленге. Она стала двухкратной чемпионкой мира, как Лариса Семеновна Латынина. Теперь ей надо догнать меня, от всей души желаю стать ей трехкратной.

Она преподнесла подарок нам, всем гимнастам, потому что 25 октября празднуется всероссийский день гимнастики. Это самый лучший подарок, который могла сделать к этому празднику российская гимнастка! Для своих болельщиков, коллег и детей, для которых она является кумиром. Это прекрасно», — сказала Светлана Хоркина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
спортивная гимнастика
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
logoСветлана Хоркина
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
🥇Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Ей не давали выступать 4 года
53 минуты назад
Михаил Дегтярев: «Сегодняшняя победа Мельниковой подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике»
сегодня, 15:56
Ангелина Мельникова: «Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь»
сегодня, 14:50
Главные новости
Ангелина Мельникова: «Одно из самых приятных – это то, что после четырех лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика»
4 минуты назад
Дмитрий Губерниев: «Восхищаюсь Ангелиной Мельниковой. Это огромная победа российского спорта, может быть, одна из главных за последнее десятилетие»
31 минуту назад
Лидия Иванова: «Мельникова дала всем фору, но подтвердила, что она лучшая гимнастка мира»
37 минут назад
Никита Нагорный: «Мельникова большая молодец, что справилась с накалом на протяжении всего периода отстранения российских спортсменов»
44 минуты назад
Михаил Дегтярев: «Сегодняшняя победа Мельниковой подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике»
сегодня, 15:56
Ангелина Мельникова: «Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь»
сегодня, 14:50
В честь победы Ангелины Мельниковой на чемпионате мира звучал Первый концерт Чайковского
сегодня, 14:49
Алексей Немов: «Я рад за Мельникову, за то, что она отстояла звание абсолютной чемпионки мира. Отстоять звание сложнее, чем завоевать в первый раз»
сегодня, 14:32
Родионенко о победе Мельниковой на ЧМ: «Было очень напряженно, она же упала с бревна, после этого было непросто. Но она умница, сделала все, что могла»
сегодня, 14:19
Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье
сегодня, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
6 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
10 октября 2024, 07:00