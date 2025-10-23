Светлана Хоркина: «Теперь Мельниковой надо догнать меня, от всей души желаю стать ей трехкратной»

Светлана Хоркина пожелала Ангелине Мельниковой стать трехкратной чемпионкой мира.

Сегодня Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Это ее второе золото ЧМ.

«Я очень счастлива за Ангелину, поздравляю ее от всей большой души. Мы смотрели, следили, переживали. Она нас заставила немножко понервничать, ошиблась на бревне, но ее опыт и хорошая спортивная форма позволили ей на нужную оценку исполнить блестяще вольное упражнение.

Она подошла к чемпионату в хорошей форме, выстрелила, как говорится на спортивном сленге. Она стала двухкратной чемпионкой мира, как Лариса Семеновна Латынина. Теперь ей надо догнать меня, от всей души желаю стать ей трехкратной.

Она преподнесла подарок нам, всем гимнастам, потому что 25 октября празднуется всероссийский день гимнастики. Это самый лучший подарок, который могла сделать к этому празднику российская гимнастка! Для своих болельщиков, коллег и детей, для которых она является кумиром. Это прекрасно», — сказала Светлана Хоркина.