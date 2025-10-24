Родионенко о результатах ЧМ: «Мельникову уже знают, принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. Молодые девочки дрогнули»

Родионенко оценила выступление российских гимнасток на чемпионате мира-2025.

На турнире в Джакарте россиянка Ангелина Мельникова победила в многоборье и опорном прыжке, а также взяла серебро на брусьях.

«Мы знали, что готовы к такому старту. Ангелина — опытная девочка, чемпионка мира. Но перерыв в четыре года заставлял настораживаться. Хотя мы знали, что она сделает свое, ее программа соответствует международным стартам.

Очень счастлива, что Ангелина сделала свое, справилась с волнением. Молодые девочки, которые вышли на международный помост, дрогнули. Для нас это не удивительно.

Неплохо прошла брусья Лейла Васильева, но не хватает шика и убедительности. И нет имени на международном помосте. Например, Ангелину уже знают, принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. Все сделали свое.

Когда-то нам нужно было выйти на этот помост. Да, как нейтральные спортсмены, но все знают, что это выступают русские», — сказала главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.