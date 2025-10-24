Никита Нагорный: «Я с первого дня ЧМ сижу и думаю, как бы я хотел повыступать. Самое обидное то, что моя физическая форма позволяет подготовиться»

Никита Нагорный признался, что хотел бы выступать на чемпионате мира.

Сейчас в Джакарте проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике, в котором впервые с 2021 года участвуют российские спортсмены.

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала на турнире два золото и серебро.

«Я с первого дня соревнований, когда ребята выступали в квалификации, сижу и думаю, как хотел бы я оказаться вместе с ними, как бы я хотел повыступать.

Самое обидное то, что на сегодняшний день моя физическая форма позволяет подготовиться и выступать на мировом уровне, конкурировать, может быть, даже завоевывать медали.

Я, честно, восхищен тем, что за эти четыре года у Ангелины (Мельниковой) получилось сохранить это рвение и желание тренироваться, готовиться. И она смогла выдержать давление и нагрузку, которое было извне, – приехать и победить. Это очень достойно», – сказал олимпийский чемпион Никита Нагорный.