Алексей Немов: «Я рад за Мельникову, за то, что она отстояла звание абсолютной чемпионки мира. Отстоять звание сложнее, чем завоевать в первый раз»

Немов рад, что Мельниковой удалось отстоять звание абсолютной чемпионки мира.

Сегодня Ангелина Мельникова победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Джакарте. Последний раз она выступала на ЧМ в 2021 году, где также выиграла золото. После этого российские гимнасты не участвовали в международных турнирах из-за отстранения.

«Это классно! Я очень рад за Ангелину, за то, что она отстояла звание чемпионки мира, абсолютной чемпионки мира. Отстоять звание всегда сложнее, чем завоевать в первый раз.

Я рад за нас, Ангелину, за нашу страну! Здорово, что у нашей страны есть такие успехи. Спасибо Ангелине и ее тренерам за прекрасный результат», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.