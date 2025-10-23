Дмитрий Губерниев: «Восхищаюсь Ангелиной Мельниковой. Это огромная победа российского спорта, может быть, одна из главных за последнее десятилетие»

Губерниев заявил, что восхищается гимнасткой Мельниковой.

Сегодня Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Последний раз она выступала на ЧМ в 2021 году, где также взяла золото. С тех пор россияне в чемпионатах мира не участвовали из-за отстранения.

«Выиграть вновь звание абсолютной чемпионки мира через годы после отстранения, вернуть феноменальную форму может только выдающаяся спортсменка. Ангелина вписала себя в фонд наших гениальных гимнасток.

На абсолютное первенство мира способны только лучшие из лучших, боги среди богов. Я восхищаюсь Ангелиной. Это огромная победа российского спорта, может быть, одна из главных за последнее десятилетие», — сказал Дмитрий Губерниев.