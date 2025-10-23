Родионенко о победе Мельниковой на ЧМ: «Было очень напряженно, она же упала с бревна, после этого было непросто. Но она умница, сделала все, что могла»
Родионенко назвала напряженной победу Мельниковой на чемпионате мира.
Ангелина Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте.
«Было очень напряженно, она же упала с бревна, конечно, после этого было непросто, но она умница, сделала все, что могла, собралась и практически идеально сделала вольные», — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
