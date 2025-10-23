  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Родионенко о победе Мельниковой на ЧМ: «Было очень напряженно, она же упала с бревна, после этого было непросто. Но она умница, сделала все, что могла»
1

Родионенко о победе Мельниковой на ЧМ: «Было очень напряженно, она же упала с бревна, после этого было непросто. Но она умница, сделала все, что могла»

Родионенко назвала напряженной победу Мельниковой на чемпионате мира.

Ангелина Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте. 

«Было очень напряженно, она же упала с бревна, конечно, после этого было непросто, но она умница, сделала все, что могла, собралась и практически идеально сделала вольные», — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
logoМатч ТВ
спортивная гимнастика
logoАнгелина Мельникова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье
сегодня, 13:53
🥇 Ангелина Мельникова победила в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025
сегодня, 13:35
Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте
сегодня, 05:50
Главные новости
Ангелина Мельникова: «Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь»
41 минуту назад
В честь победы Ангелины Мельниковой на чемпионате мира звучал Первый концерт Чайковского
41 минуту назад
Алексей Немов: «Я рад за Мельникову, за то, что она отстояла звание абсолютной чемпионки мира. Отстоять звание сложнее, чем завоевать в первый раз»
58 минут назад
Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье
сегодня, 13:53
🥇 Ангелина Мельникова победила в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025
сегодня, 13:35
Маринов об оценках на чемпионате мира: «Соперникам ставили нормально, а меня конкретно занижали»
сегодня, 09:40
«Это, безусловно, двойные стандарты». Песков о рекомендации МОК не проводить турниры в Индонезии
сегодня, 06:35
Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте
сегодня, 05:50
Трехкратный олимпийский чемпион Хасимото: «Очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Сильное и красивое возвращение»
вчера, 15:42
Маринов о падении с перекладины: «Это испортило всю малину. В любом случае я не был бы в призах, но хотел пройти для себя хорошо»
вчера, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
6 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
10 октября 2024, 07:00