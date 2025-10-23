Ангелина Мельникова: «Одно из самых приятных – это то, что после четырех лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика»

Ангелина Мельникова рассказала о теплом приеме на чемпионате мира в Джакарте.

Сегодня российская гимнастка выиграла золото в индивидуальном многоборье.

«Слышала, как кричали наши ребята. Одно из самых приятных – это то, что после четырех лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика. Это лучшее, что может быть для спортсмена», – сказала Мельникова.

«Силы на отдельные финалы будут завтра. Я постараюсь, мне надо хорошо отдохнуть. Колено пока держится», — цитирует Мельникову ТАСС.

🥇Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Ей не давали выступать 4 года