Михаил Дегтярев: «Сегодняшняя победа Мельниковой подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике»

Михаил Дегтярев поздравил Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира.

Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране.

Выступление Ангелины оказалось интригующим. Она уверенно стартовала, потом допустила ошибку на бревне, но смогла собраться, проявить чемпионский характер и блестяще выступить в вольных упражнениях, обеспечив себе в итоге первое место.

Ангелина блестяще выступила на Олимпийских играх в Токио, завоевав золотую медаль, а затем в том же году впервые стала чемпионкой мира. Сегодняшняя очередная победа подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике. Как известно, стабильность — главный признак настоящего мастерства. Чемпионат продолжается, болеем за наших», — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.