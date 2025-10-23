5

Ангелина Мельникова: «Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь»

Мельникова призналась, что после ошибок не ожидала победы в многоборье на ЧМ.

Сегодня Ангелина Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Она стала двукратной абсолютной чемпионкой мира (2021, 2025). 

«Я все еще пытаюсь быть хорошей гимнасткой. Посвящаю медаль всем тренерам, медперсоналу в особенности. Эти люди просто герои. Это их победа 100%.

У меня болит плечо, колено, голеностопы, берегу ахилл, заболела задняя поверхность бедра.

Я не ожидала, что выиграю. Падение на бревне сильно меня выбило. На вольных плохо сделала поворот, этот ковер просто не крутится. Не ожидала, что выиграю.

Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь», — сказала Мельникова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
