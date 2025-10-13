Кабаева о выступлении россиянок на клубном ЧМ: «Девочки показали замечательный результат. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы»

Алина Кабаева поздравила российских гимнасток с выступлением на клубном ЧМ.

Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат в общем зачете клубного чемпионата мира Aeon Cup по художественной гимнастике, победили представительницы Украины.

В личном многоборье победила украинка Таисия Онофрийчук (120,300 балла), россиянка Мария Борисова заняла четвертое место (112,100). У юниорок золото выиграла россиянка Ксения Савинова (105,950).

«Клубный чемпионат мира AEON Cup — первый за несколько лет турнир такого масштаба, в котором принимали участие гимнастки из нашей страны. Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус — партнеры Международной Ассоциации «Небесная грация», которые выступали в нейтральном статусе.

Девочки показали замечательный результат — золото в юниорском многоборье и серебро в командном зачете! Но это только начало. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы!

Отдельную благодарность хочу выразить тренерскому составу во главе с Татьяной Сергаевой за профессионализм, терпение и неоценимый вклад в подготовку спортсменок!» – цитирует Кабаеву телеграм-канал «Небесной грации».