Российские гимнасты прибыли в Индонезию для участия в чемпионате мира

Российские гимнасты прибыли в Джакарту (Индонезия) для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Видео из аэропорта опубликовала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Турнир пройдет 19-25 октября. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Помимо Мельниковой в заявку на ЧМ входят Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева, Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика и Алексей Усачев.