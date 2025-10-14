Российские гимнасты прибыли в Индонезию для участия в чемпионате мира
Российские гимнасты прибыли в Джакарту (Индонезия) для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Видео из аэропорта опубликовала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.
Турнир пройдет 19-25 октября. Россияне выступят в нейтральном статусе.
Помимо Мельниковой в заявку на ЧМ входят Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева, Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика и Алексей Усачев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
