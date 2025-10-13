Россиянки стали вторыми в общем зачете клубного ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат в общем зачете клубного чемпионата мира Aeon Cup по художественной гимнастике.

Соревнования проходили в Токио под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Россиянки, которые представляют школу «Небесная грация», набрали 324,100 балла. Победу одержали представительницы школы Ирины Дерюгиной из Украины (326,150), третьей стала команда из США Burlo/Pacific (319,350).

Aeon Cup проходил с 10 по 13 октября. Он стал первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступали в нейтральном статусе.