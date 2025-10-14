«Белявский прав. Мы дошли до того, что умоляем допустить нас в нейтральном статусе». Родионенко об отказе гимнаста выступать без флага
Валентина Родионенко оценила отказ Давида Белявского выступать без флага России.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Белявский заявил, что не будет соревноваться в нейтральном статусе.
«Белявский не один такой. У нас есть ещё тренеры, которые не хотят быть нейтральными. Это позиция людей, и мы их не осуждаем. Я считаю, что Давид и эти люди правы. Мы дошли до того, что умоляем допустить нас в нейтральном статусе. Как можно так не уважать себя?» – сказала старший тренер сборной России Родионенко.
С 19 по 25 октября в Индонезии пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике, где россияне выступят в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
