Валентина Родионенко: «Наши спортсмены сегодня они улетели на чемпионат мира. Настрой у них хороший, будут делать то, на что они готовы»
Российские спортсмены отправились на чемпионат мира по спортивной гимнастике.
Об этом сообщила тренер российской сборной Валентина Родионенко.
Турнир пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.
«У наших спортсменов все хорошо, сегодня они улетели на чемпионат мира.
Будет непросто, так как в Джакарту полетело много молодых спортсменов. Для них это будет первые международные старты такого уровня. Ангелина Мельникова — самая опытная наша спортсменка.
Настрой у них хороший, будут делать то, на что они готовы. Соревноваться готовы. Будем надеяться, что все пройдет хорошо», — сказала Родионенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
