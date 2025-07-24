Российские акробаты не претендуют на получение нейтрального статуса в текущем сезоне

Российские акробаты не будут получать нейтральный статус в текущем сезоне.

Об этом сообщила вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ирина Никитина.

«После последнего заседания исполкома прошло немного времени, мы занимаемся подготовкой документов.

Я думаю, что задавать вопросы, когда мы будем подавать заявки на нейтральный статус для своих спортсменов, следует не раньше октября. Нам нужно провести отборочные соревнования, чтобы понимать, на кого отправлять документы.

Но речь идет только о 2026 годе, на этот сезон – точно нет», – сказала Никитина.