Горносько о победах белорусских гимнасток: «Сегодня так, а завтра может быть по-другому, это спорт. Здорово, что есть конкуренция, борьба»

Алина Горносько высказалась о победах белорусских гимнасток на Кубке сильнейших.

Соревнования прошли в Москве. Горносько победила в многоборье, а также в булавах, ленте и мяче. Ее соотечественница Анастасия Салос заняла первое место в обруче.

«Я думаю, это невооруженным взглядом видно по результатам, что на юниорском уровне в основном соревнования захватили российские спортсменки, а уже более во взрослом у нас получилось отвоевать некоторые результаты и медали.

Поэтому это очень здорово, что есть такая конкуренция, есть борьба. И сегодня это так, а завтра может быть все по-другому, это спорт», – отметила призер Олимпиады-2020 Горносько.