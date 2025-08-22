Татьяна Сергаева о Кубке сильнейших: «Горносько – кумир для наших девчонок. Верю, что наша молодежь еще даст жару»

Татьяна Сергаева подвела итоги Кубка сильнейших в Москве.

Белоруска Алина Горносько победила в многоборье, а также в булавах, ленте и мяче. Ее соотечественница Анастасия Салос заняла первое место в обруче.

«Думаю, для девочек Алина – кумир, я очень рада за моих молодых девчонок, которые выступали с ней на одном ковре. И надо сказать, что наша молодежь даст жару – я в это верю, очень сильно верю.

У нас очень хорошие девочки 2009 года рождения, очень хорошие юниорочки, мы будем с ними работать и дальше. Десятый год рождения у нас на следующий год в сеньоры переходит, им немножко тяжеловато придется. Но этот год, я надеюсь, они закончат достойно в юниорах.

В силу того, что я только начала со сборной работать, я, конечно, просматриваю именно то поколение, которое двигаться будет дальше – сейчас на них особое внимание обращаю. Мы набираемся опыта – спустя столько лет, пока мы сидели дома и не выходили на международный уровень, стартовый азарт, который нарабатывается там, слегка утерян.

Одно дело, когда выходит звезда и сама за себя выступает, а другое дело, когда за тобой сборная России, и ты должен защищать честь страны. Этого опыта не хватает.

Я очень-очень рада, что белорусская команда приехала своими лидерами. Нам это очень нужно было. Мы всю жизнь были братьями. Сколько мы ездили на чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, и мы всегда были очень близки, несмотря на то, что были соперниками. Поэтому это соревнование – прекрасный вариант еще раз вспомнить об этом», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Сергаева.

Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Горносько победила в булавах, мяче и ленте, Салос – в обруче