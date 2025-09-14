Ангелина Мельникова квалифицировалась в три финала на FIG Challenge Cup в Париже

Ангелина Мельникова выступит в трех финалах на турнире FIG Challenge Cup.

Российская гимнастка отобралась в финал в опорном прыжке, вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

В опорном прыжке Мельникова набрала 13,366 балла (седьмой результат), в упражнениях на бревне стала лучшей в квалификации (13,966), а в вольных упражнениях стала пятой (13,300).

Соревнования проходят в Париже, для Мельниковой это первый международный старт за четыре года. Финалы пройдут 14 сентября.