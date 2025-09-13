Депутат Хамитов: «Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия россиянки – это не спорт, а политическая истерика»

В Госдуме назвали истерикой отказ украинских гимнастов выступить в Париже.

Украинская команда отказалась от участия в турнире FIG World Challenge Cup из-за допуска россиянки Ангелины Мельниковой.

«Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия российской спортсменки — это не спорт, а чистой воды политическая истерика. Когда спортсмены боятся соперничества и прячутся за бойкотами, они фактически признают собственное бессилие», – сказал депутат Амир Хамитов.

