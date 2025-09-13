Депутат Хамитов: «Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия россиянки – это не спорт, а политическая истерика»
В Госдуме назвали истерикой отказ украинских гимнастов выступить в Париже.
Украинская команда отказалась от участия в турнире FIG World Challenge Cup из-за допуска россиянки Ангелины Мельниковой.
«Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия российской спортсменки — это не спорт, а чистой воды политическая истерика. Когда спортсмены боятся соперничества и прячутся за бойкотами, они фактически признают собственное бессилие», – сказал депутат Амир Хамитов.
Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже. Они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости