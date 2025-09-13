Арина Янковская: «Когда мне дали нейтральный статус, я была очень счастлива, появилась надежда»

Гимнастка Янковская призналась, что была счастлива, когда получила нейтральный статус.

– Ты была в Новогорске в тот день, когда туда приезжал президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Можешь рассказать, как это было?

– Да, мы тренировались тогда, он посмотрел, как мы работаем. После этого мы задавали ему вопросы, он на все ответил, дал какую-то надежду. Это было, на самом деле, немножко волнительно, потому что не всем удается увидеть Моринари Ватанабе вживую.

– Какие эмоции ты испытала, когда получила нейтральный статус?

– Когда мне дали нейтральный статус, я была очень счастлива, появилась надежда. Хочется ездить на международные старты, надеемся и верим.

Мне немного удалось поездить, пока я была в юниорах, после карантина и до перехода в мастера. Но бо́льшую часть этого времени было все закрыто. Международные соревнования - это совсем другие эмоции, очень интересные впечатления, которых хотелось бы, чтобы было больше, – рассказала серебряный призер чемпионата России по художественной гимнастике Арина Янковская.