Губерниев о запрете гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту: «Можно громко возмущаться, а можно поехать на соревнования и победить. Через тернии к звездам»

Губерниев высказался о запрете гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) уточнила критерии нейтрального статуса для россиян и белорусов. В документе от 9 июля 2025-го говорится, что спортсменам из обеих стран запрещено демонстрировать георгиевскую ленту, символы «Z» и «V» – со стороны FIG это будет расценено как поддержка боевых действий на Украине.

«Все эти запреты неприятны, конечно. Можно громко возмущаться ими, а можно поехать на соревнования и победить. Понятно, что российских спортсменов будут ставить в рамки, но у гимнастов есть возможность выступать на мировой арене – это главное.

Ничего, через тернии они пробьются к звездам. Во многих летних видах спорта наши спортсмены выступают в отличие от зимних видов. Радуйся малому, как говорил Петр Великий, тогда и большое придет», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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