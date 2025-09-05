Даниел Маринов: «Смотрел на сверстников, которые играли в телефоны, и понимал, что это не развитие, а деградация. Тогда мысли бросить спорт меня оставили»

  • Спортс
0

Гимнаст Даниел Маринов рассказал, как справился с мыслями об уходе из спорта.

– Вы говорили, что трижды думали закончить со спортом. Почему?

– По-моему, дважды. Первый – когда мне было 12 лет. У меня раньше, чем у остальных ребят по команде, начался переходный возраст. Ты растешь, увеличиваются мышцы, начинает все отваливаться от боли, с каждой тренировкой становится все хуже и хуже. И тогда подумал: зачем вообще я разрушаю свое тело? Я же хочу дожить до ста лет!

Этот сложный период длился практически полгода. Помню, пришел домой и сказал маме: «Я все осознал, понял, что мне это не нужно. Давай закончим занятия». Мама посоветовала не рубить сгоряча и подумать еще. А потом, как по щелчку пальцев, я понял, что надо все-таки продолжать тренироваться. Смотрел на некоторых сверстников, которые после школы оставались на продленку, играли в телефоны, в «Майнкрафт», занимались всякой ерундой. Понимал, что это даже не развитие, а деградация! И тогда мысли бросить спорт меня оставили.

– Но затем вновь появились?

– В молодежной сборной, когда мне было 15 лет. Тогда у меня были травмы намного серьезнее. Два с половиной года болела спина, прыгал только на соревнованиях, и то на «обезболах». Спина стала проходить, заболели ахиллы. Но в сборной нельзя останавливаться на таком уровне, и тогда я поднажал со всей дури. Собрался, начал впахивать и активно лечиться. Потихонечку травмы начали отпускать. Через какое-то время меня перевели в основной состав, и я опять попал в карьерную бездну.
 
– Кто научил вас выбираться из таких положений?

– Мой первый тренер Радик Батырович Курмангалин. Когда ты подросток, ты психуешь, бьешь по снарядам, магнезию опрокидываешь. Тренер наказывал меня, но очень интересными методами: заставлял стоять на полу на кулаках. Ты просто держишься минуту, у тебя сразу немеют руки, потом плечи, пресс. Косячить после такого не хочется. А если выпендриваешься, стоять будешь дольше, – сказал двукратный чемпион России Даниел Маринов. 

