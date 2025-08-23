1

Артур Далалоян не подавал заявку на получение нейтрального статуса

Гимнаст Артур Далалоян заявил, что не подавал заявку на нейтральный статус.

— Сейчас я восстанавливаюсь после отдыха, выступал на Кубке России. Посмотрим на тренировочный процесс, мне сложно что‑то загадывать далеко наперед, но сегодня я только начинаю восстанавливаться.

— На международных турнирах в ближайшей перспективе вас можно будет увидеть?

— На международных турнирах навряд ли. На сегодняшний день нас все так же не допускают в полноценном статусе сборной России с флагом и гимном. Это, конечно же, ключевой фактор.

— Заявку на нейтральный статус не подавали?

— Нет, — сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в команде. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
