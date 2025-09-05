  • Спортс
Даниел Маринов: «Ты можешь поехать в нейтральном статусе и привезти медали в свою страну. Будет еще более триумфально, если даже под санкциями мы сможем показать результат»

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал об отношении к нейтральному статусу.

– Многие гимнасты весной получили нейтральный статус и были допущены до международных стартов, но приняли решение отказаться от участия. Как принималось это решение?
 
– Всей командой. Мы понимали, что будет не очень честно, если кто-то поедет, а кто-то – нет. Сборная подает кучу заявок, а получает отказы по смешным причинам. Сто процентов, если бы мы решили поехать, ребята, получившие отказ, не стали никак осуждать, обсуждать нас, завидовать нам. Мы все как одна команда, поэтому у нас нет черной зависти.
 
– Но ситуация меняется. Есть ли у вас шанс поехать на чемпионат мира?

– Я очень давно мечтаю выступить на крупном международном старте. Если буду готов и полностью восстановлен после операции на плече, то с большим удовольствием съездил бы. Джакарта – безумный кайф! Очень хочется, но главное, чтобы всем нам выдали нейтральный статус.

– Морально готовы к участию?

– Морально точно да. Физически, конечно, еще предстоит очень много работы. У меня продолжается лечение и восстановление, привожу себя в форму. Очень еще хочу встретиться с китайцами, японцами. У меня с детства была мечта пообщаться именно с иностранными гимнастами.

– Насколько для вас важно выступать именно под флагом России?

– Ты можешь поехать в нейтральном статусе и привезти медали в свою страну. Можно вспомнить Олимпиаду в Токио, где наши гимнасты выступили легендарно. Они тоже выходили, к сожалению, не под российским флагом. Конечно, есть разница: с флагом или без, но сути это не меняет. Наоборот, будет еще более триумфально, если даже под санкциями и давлением мы сможем показать результат и что-то выиграть.

– Многие считают унизительным участие под нейтральным флагом. Вы что думаете?
 
– Легко говорить про это. Когда у тебя уже много титулов, ты всю жизнь выступал под российским флагом, с гимном, тебе не особо хочется выступать под нейтральным. Это может показаться унижением. Но когда ты молодой спортсмен, у тебя вроде как должно быть все впереди. Ты не знаешь, как дальше будет. Думаю, что упускать шанс не стоит, – сказал Маринов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
