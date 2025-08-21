Художественная гимнастика. Чемпионат мира-2025. Варфоломеев лидирует в квалификации, Николова – 2-я, Онофрийчук – 3-я

Дарья Варфоломеев лидирует в многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.

Чемпионат мира по художественной гимнастике Рио-де-Жанейро, Бразилия Многоборье Квалификация После 2 видов из 4 1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 60,950 2. Стиляна Николова (Болгария) — 58,750 3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 58,150 4. София Раффаэли (Италия) — 57,050 5. Рин Киз (США) — 57,000 6. Тара Драгаш (Италия) — 56,800 7. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 56,700 8. Анастасия Симакова (Германия) — 56,050 9. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) — 55,950 10. Джованна Сантос (Бразилия) — 55,900 Квалификация завершится 22 августа.