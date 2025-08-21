  • Спортс
  Художественная гимнастика. Чемпионат мира-2025. Варфоломеев лидирует в квалификации, Николова – 2-я, Онофрийчук – 3-я
Художественная гимнастика. Чемпионат мира-2025. Варфоломеев лидирует в квалификации, Николова – 2-я, Онофрийчук – 3-я

Дарья Варфоломеев лидирует в многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.

Чемпионат мира по художественной гимнастике

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Многоборье

Квалификация

После 2 видов из 4

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 60,950

2. Стиляна Николова (Болгария) — 58,750

3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 58,150

4. София Раффаэли (Италия) — 57,050

5. Рин Киз (США) — 57,000

6. Тара Драгаш (Италия) — 56,800

7. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 56,700

8. Анастасия Симакова (Германия) — 56,050

9. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) — 55,950

10. Джованна Сантос (Бразилия) — 55,900

Квалификация завершится 22 августа. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
