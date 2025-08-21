Художественная гимнастика. Чемпионат мира-2025. Варфоломеев лидирует в квалификации, Николова – 2-я, Онофрийчук – 3-я
Дарья Варфоломеев лидирует в многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Многоборье
Квалификация
После 2 видов из 4
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 60,950
2. Стиляна Николова (Болгария) — 58,750
3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 58,150
4. София Раффаэли (Италия) — 57,050
5. Рин Киз (США) — 57,000
6. Тара Драгаш (Италия) — 56,800
7. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 56,700
8. Анастасия Симакова (Германия) — 56,050
9. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) — 55,950
10. Джованна Сантос (Бразилия) — 55,900
Квалификация завершится 22 августа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
