Украинская гимнастка Никольченко о хейте за использование русского языка: «Мне пишут, какое я говно, не человек, какой ужас. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь?!»

Украинская гимнастка ответила хейтерам насчет использования русского языка.

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по художественной гимнастике Влада Никольченко опубликовала соответствующее видеообращение в соцсети.

«Знаете, я бы могла промолчать, но я выскажусь. Сейчас меня кто-то закидает помидорами и яйцами, отпишутся… Пожалуйста! Сделайте это уже! Но я просто не понимаю людей, которые уже столько лет разгоняют этот мовный скандал. Типа что те, кто разговаривают на русском, это вообще не люди, надо вообще их выкинуть из страны, лишить гражданства…

Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит, как считает нужным. Но меня это просто, откровенно говоря, ####### (задолбало). Я очень хорошо разговариваю на украинском языке, как и на русском. Мне пофиг, на каком языке разговаривать.

Проблема в том, что вы этим насильным переходом на украинскую мову и «разгонянием» конфликта сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову. Вы это понимаете?! Это просто кошмар какой-то, честно. Меня это выбесило сегодня. И уже не первый раз.

Вы мне пишете, какое я говно, не человек, какой ужас, какой кошмар. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь?! Нет! Если у вас другая позиция и я вам неприятна, можете проходить мимо, вас тут насильно не удерживают.

Знать украинский, использовать его – изи (легко). Давайте забудем английский! <...> Перейдем на польский. Поляки ж друзья», – сказала Никольченко.