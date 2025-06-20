50-летняя гимнастка Чусовитина завоевала серебро на этапе Кубка вызова в опорном прыжке
50-летняя гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебро на этапе Кубка вызова.
Сегодня в Ташкенте прошли соревнования в опорном прыжке. Победу одержала 18-летняя Валентина Георгиева из Болгарии (13,450 балла).
Чусовитина, представляющая Узбекистан, заняла второе место (13,275), третьей стала ее партнерша по сборной Шахинабону Юсуфова (12,950).
В марте Чусовитина победила на этапе Кубка мира в опорном прыжке. Она намерена участвовать в отборе на Олимпиаду-2028.
Чусовитина выступала на восьми Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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