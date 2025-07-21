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Олимпийская чемпионка Мельникова уберет из программы песню «Младший лейтенант» для выступления на международных стартах

Гимнастка Ангелина Мельникова уберет из программы песню «Младший лейтенант».

Об этом олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике написала в своем телеграм-канале.

«Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни.

Вот например, у меня была «Младший лейтенант», мы ее убираем, и на ее место нужно поставить что-то другое, ищем.

Надо понять, что подходит по темпу и как ляжет на то, что уже есть в моей нарезке под вольные», – написала Мельникова и опубликовала скриншот переписки, где обсуждает возможность взять композиции Юрия Шатунова, Аллы Пугачевой или группы «ВИА Гра».

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешает россиянам выступать на турнирах только в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой
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