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Никита Нагорный: «Наши гимнасты уже как никогда заслужили вернуться на международную арену. Молодые ребята точно вне политики, ничего в этом не соображают и не хотят»

Никита Нагорный заявил, что российские гимнасты заслужили допуск на турниры.

«Мне кажется, наши спортсмены, гимнасты, уже как никогда заслужили вернуться на международную арену, потому что это молодые ребята, которые никому ничего плохого не делали. Которые точно вне политики, которые точно в этом ничего не соображают и не хотят.

Они просто тренируются для того, чтобы защищать честь нашей страны в будущем», – отметил олимпийский чемпион Нагорный, который занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешает россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. 

«Я отношусь к этому с большим счастьем. То, что сейчас нас потихоньку допускают, там тоже ведется большая работа – суды и не суды. Слава богу, сейчас заявили, что командное первенство допускают – художественная и спортивная гимнастика, акробатика. Батуты уже на этапах Кубка мира выступали.

И в этом году у нас наконец-то пройдет чемпионат мира в Индонезии по спортивной гимнастике, где, надеюсь, наши гимнасты будут выступать и выступят достойно. Это большое счастье.

Мы уже закрыли глаза на многое. Просто дайте нам возможность выступать. Дайте выступить молодым спортсменам», – сказал Нагорный.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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