Никита Нагорный: «Наши гимнасты уже как никогда заслужили вернуться на международную арену. Молодые ребята точно вне политики, ничего в этом не соображают и не хотят»
«Мне кажется, наши спортсмены, гимнасты, уже как никогда заслужили вернуться на международную арену, потому что это молодые ребята, которые никому ничего плохого не делали. Которые точно вне политики, которые точно в этом ничего не соображают и не хотят.
Они просто тренируются для того, чтобы защищать честь нашей страны в будущем», – отметил олимпийский чемпион Нагорный, который занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.
Международная федерация гимнастики (FIG) разрешает россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
«Я отношусь к этому с большим счастьем. То, что сейчас нас потихоньку допускают, там тоже ведется большая работа – суды и не суды. Слава богу, сейчас заявили, что командное первенство допускают – художественная и спортивная гимнастика, акробатика. Батуты уже на этапах Кубка мира выступали.
И в этом году у нас наконец-то пройдет чемпионат мира в Индонезии по спортивной гимнастике, где, надеюсь, наши гимнасты будут выступать и выступят достойно. Это большое счастье.
Мы уже закрыли глаза на многое. Просто дайте нам возможность выступать. Дайте выступить молодым спортсменам», – сказал Нагорный.