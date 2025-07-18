Ангелина Мельникова: «Хочется на третью Олимпиаду. В какой-то момент я отбросила мысли о Лос-Анджелесе, но захотелось в спортивный зал»

Гимнастка Ангелина Мельникова хотела бы попасть в Лос-Анджелес-2028.

«Мне очень хочется поехать на третью Олимпиаду . Я хотела выступить и на Играх в Париже, но эта мечта не сбылась.

В какой‑то момент я отбросила мысли о Лос‑Анджелесе , но захотелось в спортивный зал. Я чувствую, что у меня есть силы, и главное, что есть желание», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье.