Ангелина Мельникова: «Хочется на третью Олимпиаду. В какой-то момент я отбросила мысли о Лос-Анджелесе, но захотелось в спортивный зал»
Гимнастка Ангелина Мельникова хотела бы попасть в Лос-Анджелес-2028.
«Мне очень хочется поехать на третью Олимпиаду. Я хотела выступить и на Играх в Париже, но эта мечта не сбылась.
В какой‑то момент я отбросила мысли о Лос‑Анджелесе, но захотелось в спортивный зал. Я чувствую, что у меня есть силы, и главное, что есть желание», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости