Ангелина Мельникова: «Никогда в жизни не думала, что буду заниматься гимнастикой в 25 лет»

Гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что не ожидала выступать до 25 лет.

«У меня все‑таки спортивный возраст не такой молодой. Я очень скучаю по международным стартам, по победам на международных соревнованиях. Это сильно влияет на меня. На молодое поколение, наверное, это не так влияет. Потому что они только движутся вперед. У меня программы полностью устоялись. Мне остается только показывать их и выигрывать или проигрывать.

Никогда в жизни не думала, что буду заниматься гимнастикой в 25 лет. Мне всегда казалось, что в 21-22 ты уже очень старая. Сейчас это все поменялось», – рассказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова .