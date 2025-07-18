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Ангелина Мельникова: «Никогда в жизни не думала, что буду заниматься гимнастикой в 25 лет»

Гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что не ожидала выступать до 25 лет.

«У меня все‑таки спортивный возраст не такой молодой. Я очень скучаю по международным стартам, по победам на международных соревнованиях. Это сильно влияет на меня. На молодое поколение, наверное, это не так влияет. Потому что они только движутся вперед. У меня программы полностью устоялись. Мне остается только показывать их и выигрывать или проигрывать.

Никогда в жизни не думала, что буду заниматься гимнастикой в 25 лет. Мне всегда казалось, что в 21-22 ты уже очень старая. Сейчас это все поменялось», – рассказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
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