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Александр Пак: «Пока нет никакой информации, будут ли рассматривать вопрос допуска наших биатлонистов в ближайшее время»

У СБР нет информации, будет ли в ближайшее время обсуждаться допуск россиян.

Об этом заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак. 

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. 

«Пока нет никакой информации, будут ли рассматривать вопрос допуска наших биатлонистов в ближайшее время, допустят ли. Никакой информации нет», – сказал Пак. 

Губерниев о возможном допуске россиян: «Просвет у лыжников появился, это я знаю точно. А вот где вообще никакого просвета – это у биатлона»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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