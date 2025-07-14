Александр Пак: «Пока нет никакой информации, будут ли рассматривать вопрос допуска наших биатлонистов в ближайшее время»
У СБР нет информации, будет ли в ближайшее время обсуждаться допуск россиян.
Об этом заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.
Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
«Пока нет никакой информации, будут ли рассматривать вопрос допуска наших биатлонистов в ближайшее время, допустят ли. Никакой информации нет», – сказал Пак.
Губерниев о возможном допуске россиян: «Просвет у лыжников появился, это я знаю точно. А вот где вообще никакого просвета – это у биатлона»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости