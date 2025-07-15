Михаил Дегтярев: «Почти 4 тысячи российских атлетов в 28 видах спорта получили допуски к участию в международных турнирах»

Дегтярев назвал число российских спортсменов, допущенных к международным стартам.

«Почти 4 тысячи российских атлетов в 28 видах спорта получили допуски к участию в международных турнирах под эгидой соответствующих федераций. Открою небольшой секрет – не велся учет этого процесса, но теперь в Олимпийском комитете России создана отдельная группа, которая этим занимается.

Мы видим в реальном времени статус каждого спортсмена по каждому виду спорта», – сказал министр спорта страны Михаил Дегтярев на заседании коллегии Минспорта.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в связи с обострением ситуации на Украине.

Позже МОК смягчил санкции, предоставив россиянам и белорусам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта, однако по состоянию на июль 2025 года далеко не все федерации допускают атлетов даже под нейтральным флагом.