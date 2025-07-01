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Филиппов вошел в число кандидатов в члены исполкома European Gymnastics

Вице‑президент ОКР Марат Филиппов выдвинут в исполком European Gymnastics.

Россиянин вошел в список 17 кандидатов, которые будут претендовать на 7 мест в составе исполнительного комитета организации. 

Также в выборах примут участие Дмитрий Андреев (технический комитет мужской спортивной гимнастики), Елена Редянова (технический комитет женской спортивной гимнастики), Виктория Аникина (технический комитет художественной гимнастики), Реваз Гургенидзе и Светлана Лукина (технический комитет спортивной аэробики). Их кандидатуры пока находятся на рассмотрении.

Выборы в исполком состоятся на конгрессе Европейского гимнастического союза 28–29 ноября в Праге.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: European Gymnastics
Р-Спорт
European Gymnastics (UEG)
Марат Филиппов
ОКР
художественная гимнастика
Дмитрий Андреев
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