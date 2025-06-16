Израильские гимнастки не выступят на юниорском чемпионате мира из-за невозможности вылететь из страны

Сборная Израиля пропустит юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.

«С большим прискорбием и чувством сожаления сообщаем, что израильская команда не поедет на юниорский чемпионат мира. Пришлось отменить вылет делегации из-за закрытия неба. Алиса Розенберг, София Гандлин и Ребекка Миллер – три гимнастки, которые должны были с честью представлять Израиль. Они останутся дома, несмотря на долгую подготовку и огромное ожидание этого момента», – сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Израиля.

Воздушное пространство над Израилем закрыто с 13 июня до дальнейшего уведомления.

Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Болгарии с 18 по 23 июня.