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Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Онофрийчук победила в личном многоборье, Николова – 2-я, Варфоломеев – 3-я

Онофрийчук победила в личном многоборье на ЧЕ-2025 по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Чемпионат Европы

Таллин, Эстония

7 июня

Индивидуальное многоборье

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,800

2. Стиляна Николова (Болгария) – 116,700

3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 115,150

4. София Раффаэли (Италия) – 114,950

5. Тара Драгас (Италия) – 112,550

6. Лилиана Левиньска (Польша) – 112,300

7. Вера Туголукова (Кипр) – 111,900...

9. Анастасия Симакова (Германия) – 110,950

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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