Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Онофрийчук победила в личном многоборье, Николова – 2-я, Варфоломеев – 3-я
Онофрийчук победила в личном многоборье на ЧЕ-2025 по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика
Чемпионат Европы
Таллин, Эстония
7 июня
Индивидуальное многоборье
1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,800
2. Стиляна Николова (Болгария) – 116,700
3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 115,150
4. София Раффаэли (Италия) – 114,950
5. Тара Драгас (Италия) – 112,550
6. Лилиана Левиньска (Польша) – 112,300
7. Вера Туголукова (Кипр) – 111,900...
9. Анастасия Симакова (Германия) – 110,950
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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