Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Онофрийчук победила в личном многоборье, Николова – 2-я, Варфоломеев – 3-я

Онофрийчук победила в личном многоборье на ЧЕ-2025 по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика Чемпионат Европы Таллин, Эстония 7 июня Индивидуальное многоборье 1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,800 2. Стиляна Николова (Болгария) – 116,700 3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 115,150 4. София Раффаэли (Италия) – 114,950 5. Тара Драгас (Италия) – 112,550 6. Лилиана Левиньска (Польша) – 112,300 7. Вера Туголукова (Кипр) – 111,900... 9. Анастасия Симакова (Германия) – 110,950