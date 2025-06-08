Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Варфоломеев и Николова победили в отдельных видах, Симакова, Сумкин, Раффаэли и Онофрийчук – 2-е
Стали известны победители чемпионата Европы по художественной гимнастике.
8 июня в Таллине прошли соревнования в отдельных видах.
Художественная гимнастика
Таллин, Эстония
Обруч
1. Стиляна Николова (Болгария) – 30,300
2. София Раффаэли (Италия) – 30,050
3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,850
Мяч
1. Стиляна Николова (Болгария) – 29,800
2. Анастасия Симакова (Германия) – 28,700
3. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 28,600
Булавы
1. Стиляна Николова (Болгария) – 30,400
2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,400
3. София Раффаэли (Италия) – 29,400
Лента
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,650
2. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 29,550
3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,500
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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