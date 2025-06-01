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Ирина Винер: «У нас всегда на повестке дня был патриотизм в лучшем смысле этого слова. Когда приходят дети, они должны выучить гимн России»

Винер отметила значение патриотизма в воспитании юных спортсменов.

Заслуженный тренер России приняла участие в благотворительном мастер-классе звезд художественной гимнастики, посвященном Международному дню защиты детей.

«День защиты детей – очень важный и нужный праздник, дети всегда были, есть и будут самым главным, мы все делаем ради них. У нас всегда на повестке дня был патриотизм в лучшем смысле этого слова.

Когда приходят дети, они должны выучить гимн России. Его играют и поднимают флаг только в честь президентов стран и спортсменов, если они заслужили, добились и преодолели себя. Это всегда было основополагающим.

На трибунах всегда развевались флаги, наш гимн стал настолько популярным, что многие иностранцы заучили его мелодию и слова, потому что из девяти гимнов [на церемониях награждения] восемь всегда было российских. Сейчас это тоже важно, особенно в этом году 80-летие нашей Победы», – сказала Ирина Винер.

«Сегодня мы собрали тренеров, как я и обещала, буду рассказывать про тренерскую работу, все те нюансы, которые в течение многих лет я наработала, и которые дали возможность нам занимать такие высокие места на международных соревнованиях.

Сегодня этот благотворительный мастер-класс я проведу вместе со своими ученицами, олимпийскими чемпионками, чемпионками мира: Алисой Тищенко, Анастасией Максимовой, Анастасией Татаревой.

Трудно сейчас сказать, когда у нас будут новые чемпионы мира. Сейчас тем более это важно, потому что пока нет международных соревнований, мы должны все это в России поднимать», – приводит слова Винер Sport24.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoИрина Винер
художественная гимнастика
ТАСС
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